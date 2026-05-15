Voillecomte

Portes ouvertes au refuge SPA.

Refuge SPA Voillecomte Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Tout public

Visite des animaux, présence d’associations locales,balades et activités avec les chiens le samedi, concert Smile in Heaven le dimanche. Animations pour les enfants. . Restauration sur place. .

Refuge SPA Voillecomte 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 65 35 06 20

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English :

L’événement Portes ouvertes au refuge SPA. Voillecomte a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne