Portes ouvertes au refuge SPA. Voillecomte
Portes ouvertes au refuge SPA. Voillecomte samedi 13 juin 2026.
Voillecomte
Portes ouvertes au refuge SPA.
Refuge SPA Voillecomte Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Tout public
Visite des animaux, présence d’associations locales,balades et activités avec les chiens le samedi, concert Smile in Heaven le dimanche. Animations pour les enfants. . Restauration sur place. .
Refuge SPA Voillecomte 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 65 35 06 20
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English :
L’événement Portes ouvertes au refuge SPA. Voillecomte a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne