Portes ouvertes au Royaume du Coucou Ferrières Castelnau Montratier-Sainte Alauzie dimanche 21 septembre 2025.

Ferrières 2645 route de la Barguelonne Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Gratuit

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Venez découvrir le parc solaire ,la collection des coucous et son forgeron animé .

Ferrières 2645 route de la Barguelonne Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 21 88 34 royaumeducoucoupf@gmail.com

English :

Come and discover the solar park, the collection of cuckoos and its animated blacksmith.

German :

Entdecken Sie den Solarpark , die Kuckuckssammlung und seinen animierten Schmied .

Italiano :

Venite a scoprire il parco solare, la collezione di cuculi e il fabbro animato.

Espanol :

Venga a descubrir el parque solar, la colección de cucos y su herrero animado.

