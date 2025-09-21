Portes ouvertes au Royaume du Coucou Ferrières Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Portes ouvertes au Royaume du Coucou Ferrières Castelnau Montratier-Sainte Alauzie dimanche 21 septembre 2025.
Portes ouvertes au Royaume du Coucou
Ferrières 2645 route de la Barguelonne Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Venez découvrir le parc solaire ,la collection des coucous et son forgeron animé .
Ferrières 2645 route de la Barguelonne Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 21 88 34 royaumeducoucoupf@gmail.com
English :
Come and discover the solar park, the collection of cuckoos and its animated blacksmith.
German :
Entdecken Sie den Solarpark , die Kuckuckssammlung und seinen animierten Schmied .
Italiano :
Venite a scoprire il parco solare, la collezione di cuculi e il fabbro animato.
Espanol :
Venga a descubrir el parque solar, la colección de cucos y su herrero animado.
