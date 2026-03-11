Portes ouvertes au rucher école de Moÿ de l’Aisne Moÿ-de-l’Aisne
Portes ouvertes au rucher école de Moÿ de l’Aisne Moÿ-de-l’Aisne samedi 14 mars 2026.
Portes ouvertes au rucher école de Moÿ de l’Aisne
Terrain de foot Moÿ-de-l’Aisne Aisne
L’Abeille de Moÿ a le plaisir de vous convier à découvrir ses activités et le rucher école lors de sa journée portes ouvertes le samedi 1e4mars 2026 à partir de 13h30 à la salle des associations à Moÿ de l’Aisne.
Au programme
– présentation de l’association,
– présentation des formations proposées et animations diverses,
– exposition sur les Abeilles et l’apiculture
– présentation de la ruche pédagogique…
Renseignements et inscription pou visite du rucher école 0638038982 ou 0601855902
Terrain de foot Moÿ-de-l’Aisne 02610 Aisne Hauts-de-France +33 6 01 85 59 02 abeille.de.moy@gmail.com
English :
The Abeille de Moÿ is pleased to invite you to discover its activities and the apiary school during its open day on Saturday March 1e4, 2026 from 13:30 at the Salle des Associations in Moÿ de l’Aisne.
The program includes
– presentation of the association,
– presentation of the training courses on offer and various activities,
– exhibition on bees and beekeeping
– presentation of the educational hive…
Information and registration for a visit to the school apiary: 0638038982 or 0601855902
