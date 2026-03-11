Portes ouvertes au rucher école de Moÿ de l’Aisne Moÿ-de-l’Aisne

Portes ouvertes au rucher école de Moÿ de l’Aisne

Terrain de foot Moÿ-de-l’Aisne Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

L’Abeille de Moÿ a le plaisir de vous convier à découvrir ses activités et le rucher école lors de sa journée portes ouvertes le samedi 1e4mars 2026 à partir de 13h30 à la salle des associations à Moÿ de l’Aisne.

Au programme

– présentation de l’association,

– présentation des formations proposées et animations diverses,

– exposition sur les Abeilles et l’apiculture

– présentation de la ruche pédagogique…

Renseignements et inscription pou visite du rucher école 0638038982 ou 0601855902

Terrain de foot Moÿ-de-l’Aisne 02610 Aisne Hauts-de-France +33 6 01 85 59 02 abeille.de.moy@gmail.com

English :

The Abeille de Moÿ is pleased to invite you to discover its activities and the apiary school during its open day on Saturday March 1e4, 2026 from 13:30 at the Salle des Associations in Moÿ de l’Aisne.

The program includes

– presentation of the association,

– presentation of the training courses on offer and various activities,

– exhibition on bees and beekeeping

– presentation of the educational hive…

Information and registration for a visit to the school apiary: 0638038982 or 0601855902

