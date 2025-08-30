Portes ouvertes au Rucher solidaire du Lomont Montécheroux
Portes ouvertes au Rucher solidaire du Lomont Montécheroux samedi 30 août 2025.
Portes ouvertes au Rucher solidaire du Lomont
8 Grande Rue Montécheroux Doubs
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-08-30 10:00:00
fin : 2025-08-30 16:00:00
2025-08-30
Journée portes ouvertes Le Rucher Solidaire du Lomont
L’association apicole Le Rucher Solidaire du Lomont vous invite à sa journée portes ouvertes ! Venez découvrir le monde fascinant des abeilles à travers
la visite de la miellerie, la découverte du rucher, la présentation de nos activité
et la dégustation vente des miels de l’année 2025. Un moment convivial et gourmand à partager en famille ou entre amis. Au plaisir de vous y rencontrer ! .
8 Grande Rue Montécheroux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 26 88 32 leruchersolidairedulomont@gmail.com
