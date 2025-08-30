Portes ouvertes au Rucher solidaire du Lomont Montécheroux

Portes ouvertes au Rucher solidaire du Lomont

8 Grande Rue Montécheroux Doubs

Gratuit

Début : 2025-08-30 10:00:00

fin : 2025-08-30 16:00:00

2025-08-30

Journée portes ouvertes Le Rucher Solidaire du Lomont

L’association apicole Le Rucher Solidaire du Lomont vous invite à sa journée portes ouvertes ! Venez découvrir le monde fascinant des abeilles à travers

la visite de la miellerie, la découverte du rucher, la présentation de nos activité

et la dégustation vente des miels de l’année 2025. Un moment convivial et gourmand à partager en famille ou entre amis. Au plaisir de vous y rencontrer ! .

8 Grande Rue Montécheroux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 26 88 32 leruchersolidairedulomont@gmail.com

