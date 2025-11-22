Portes ouvertes au Showroom La Pierre élégante La Pierre Elégante Marsannay-le-Bois

Portes ouvertes au Showroom La Pierre élégante

La Pierre Elégante 8 Rue du Levant Marsannay-le-Bois Côte-d’Or

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

Journée portes ouvertes au Showroom La Pierre Elégante à Marsannay-le-Bois, le samedi 22 Novembre 2025.

Cet événement a pour objectif de faire découvrir nos créations uniques en pierre, d’échanger avec le public sur notre métier, et de présenter notre showroom, espace dédié à l’artisanat et à la créativité. .

La Pierre Elégante 8 Rue du Levant Marsannay-le-Bois 21380 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 98 39 62

