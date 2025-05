Portes ouvertes au socio – Rue des Berrichons et Nivernais Sarrebourg, 1 juin 2025 13:00, Sarrebourg.

Moselle

Portes ouvertes au socio Rue des Berrichons et Nivernais Centre socioculturel Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-01 13:00:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

Date(s) :

2025-06-01

Le centre socioculturel vous ouvre grand ses portes pour découvrir les projets, animations et activités qui s’y déroulent. 20 associations seront présentent. Découvrez également des animations, spectacles et concerts. Buvette sur place. Tentez votre chance au tirage d’une tombola, plusieurs lots sont à gagner, alors venez vite !Tout public

0 .

Rue des Berrichons et Nivernais Centre socioculturel

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 72 66 02 18

English :

The sociocultural center opens its doors to you to discover its projects, events and activities. 20 associations will be present. There will also be entertainment, shows and concerts. Refreshments on site. Try your luck at the tombola draw, with lots of prizes to be won, so don’t delay!

German :

Das soziokulturelle Zentrum öffnet seine Türen weit für Sie, um die Projekte, Animationen und Aktivitäten zu entdecken, die dort stattfinden. 20 Vereine werden sich präsentieren. Entdecken Sie auch Animationen, Aufführungen und Konzerte. Getränke werden vor Ort angeboten. Versuchen Sie Ihr Glück bei der Ziehung einer Tombola, es gibt mehrere Preise zu gewinnen, also kommen Sie schnell!

Italiano :

Il centro socio-culturale vi apre le porte per scoprire i progetti, gli eventi e le attività che vi si svolgono. Saranno presenti 20 associazioni. Ci saranno anche animazioni, spettacoli e concerti. Rinfresco in loco. Tentate la fortuna con l’estrazione della tombola, con tanti premi in palio: venite presto!

Espanol :

El centro sociocultural le abre sus puertas para que descubra los proyectos, actos y actividades que se desarrollan en él. 20 asociaciones estarán presentes. También habrá animaciones, espectáculos y conciertos. Refrescos in situ. Pruebe su suerte en el sorteo de la tómbola, en el que se sortearán numerosos premios. ¡Venga pronto!

L’événement Portes ouvertes au socio Sarrebourg a été mis à jour le 2025-05-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG