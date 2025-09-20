Portes ouvertes au temple protestant de Saintes Temple protestant de Saintes Saintes

Portes ouvertes au temple protestant de Saintes Temple protestant de Saintes Saintes samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes au temple protestant de Saintes 20 et 21 septembre Temple protestant de Saintes Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites libres ou guidées au temple protestant de Saintes, joyau de l’art nouveau en Charente-Maritime. Des panneaux expliquent l’architecture du temple, y compris ses beaux vitraux, et l’histoire du protestantisme à Saintes.

Temple protestant de Saintes 2 cours Reverseaux, 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 46 28 46 23 https://www.facebook.com/p/Les-Amis-des-Temples-61556314250971/?hr=1&_rdr https://saintes.epudf.org/ Le temple protestant date de 1906. Il avait été construit le par l’architecte Augustin Rey. Le style éclectique du temple, mêlant éléments néo-roman, néo-byzantin et art nouveau lui vaut une inscription au titre des monuments historiques en 1998. Son vitrail zénithal, récemment restauré, est remarquable. Grand parking en face du temple

Visites libres ou guidées au temple protestant de Saintes, joyau de l’art nouveau en Charente-Maritime. Des panneaux expliquent l’architecture du temple, y compris ses beaux vitraux, et l’histoire du…

© Libre de droit