Portes ouvertes au temple protestant Temple protestant de Corbeil Essonnes Corbeil-Essonnes

Portes ouvertes au temple protestant Temple protestant de Corbeil Essonnes Corbeil-Essonnes samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes au temple protestant Samedi 20 septembre, 10h00 Temple protestant de Corbeil Essonnes Essonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Découverte du Temple et de son patrimoine local à travers une exposition comprenant le tableau La Pentecôte.

Temple protestant de Corbeil Essonnes 16 avenue Carnot 91100 Corbeil Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France https://corbeil-evry.epudf.org/ Temple Protestant contruit en 1862 pour les communautés protestantes Luthérienne et Réformée du secteur. Aujourd’hui, propriété de l’Eglise Protestante Unie de France. Parking : allée Aristide Briand

Découverte du Temple et de son patrimoine local à travers une exposition comprenant le tableau La Pentecôte.

©église-réformée-corbeil-evry