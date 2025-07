Portes ouvertes au Temple Temple protestant Saintes

Portes ouvertes au Temple

Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-07-18

fin : 2025-07-25

2025-07-18 2025-07-25 2025-07-28 2025-08-01 2025-08-04 2025-08-08

Le Temple de Saintes, situé à côté de l’ancienne Banque de France fut inauguré́́ en 1906. Il figure parmi les premiers édifices religieux construits en béton armé.

English :

The Temple de Saintes, located next to the former Banque de France, was inaugurated in 1906. It was one of the first religious buildings to be constructed in reinforced concrete.

German :

Der Temple de Saintes, der sich neben der ehemaligen Banque de France befindet, wurde 1906 eingeweiht. Er gehört zu den ersten religiösen Gebäuden, die aus Stahlbeton gebaut wurden.

Italiano :

Il Tempio di Saintes, situato accanto all’ex Banque de France, fu inaugurato nel 1906. È stato uno dei primi edifici religiosi costruiti in cemento armato.

Espanol :

El Templo de Saintes, situado junto a la antigua Banque de France, se inauguró en 1906. Fue uno de los primeros edificios religiosos construidos en hormigón armado.

