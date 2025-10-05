Portes ouvertes au Temple Zen Weiterswiller

Portes ouvertes au Temple Zen Weiterswiller dimanche 5 octobre 2025.

Portes ouvertes au Temple Zen

7 Rue du Château d’Eau Weiterswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-05 14:00:00

fin : 2025-10-05 18:30:00

Date(s) :

2025-10-05

Le Temple Zen ouvre ses portes et propose des visites guidées.

Les portes ouvertes au temple de Weiterswiller sont un évènement annuel qui permet de venir découvrir le temple et ses jardins.

Nous organisons des visites guidées, une initiation à la méditation zen (zazen) et une démonstration de la couture du kesa (vêtement du Bouddha).

Cette année cet évènement est jumelé avec la journée d’ouverture des Sacrées Journées de Strasbourg. Dans ce cadre, le temple accueillera un concert exceptionnel de musique sacrée de 16h30 à 18h.

Une petite restauration sera disponible sur place.

Cet évènement est ouvert à tous. Les familles sont les bienvenues. .

7 Rue du Château d’Eau Weiterswiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 26 02 com@meditation-zen.org

English :

The Zen Temple opens its doors and offers guided tours.

German :

Der Zen-Tempel öffnet seine Türen und bietet Führungen an.

Italiano :

Il Tempio Zen apre le sue porte e offre visite guidate.

Espanol :

El Templo Zen abre sus puertas y ofrece visitas guiadas.

L’événement Portes ouvertes au Temple Zen Weiterswiller a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre