Portes ouvertes au Tricopin Saint-Mards lundi 22 décembre 2025.
Saint-Mards Seine-Maritime
Début : Lundi Lundi 2025-12-22 14:00:00
fin : 2025-12-24 18:00:00
2025-12-22
On commence déjà à penser à Noël non?
Lampes, céramiques, vases, chaussettes, bonnets, bijoux, bougies, parfums hommes et femmes, et autres trouvailles géniales vous attendent dans le bus-showroom vintage du Tricopin à Saint-Mards !
Rendez-vous dans un univers unique avec des créations décalées et plein de bonne humeur. .
Saint-Mards 76730 Seine-Maritime Normandie
