Portes ouvertes au Tricopin Saint-Mards
Portes ouvertes au Tricopin Saint-Mards samedi 7 février 2026.
Portes ouvertes au Tricopin
Saint-Mards Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-07 13:30:00
fin : 2026-02-08 17:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Lampes, céramiques, vases, chaussettes, bonnets, bijoux, bougies, parfums hommes et femmes, et autres trouvailles géniales vous attendent dans le bus-showroom vintage du Tricopin à Saint-Mards !
Rendez-vous dans un univers unique avec des créations décalées et plein de bonne humeur. Un bon plan pour faire le plein d’idées cadeaux pour la Saint-Valentin ! .
Saint-Mards 76730 Seine-Maritime Normandie
