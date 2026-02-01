Portes ouvertes au Tricopin

Saint-Mards Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 13:30:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Lampes, céramiques, vases, chaussettes, bonnets, bijoux, bougies, parfums hommes et femmes, et autres trouvailles géniales vous attendent dans le bus-showroom vintage du Tricopin à Saint-Mards !

Rendez-vous dans un univers unique avec des créations décalées et plein de bonne humeur. Un bon plan pour faire le plein d’idées cadeaux pour la Saint-Valentin ! .

Saint-Mards 76730 Seine-Maritime Normandie

