Portes ouvertes au Verger de Beaunay Rue des Vergers Beauval-en-Caux

Portes ouvertes au Verger de Beaunay Rue des Vergers Beauval-en-Caux samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes au Verger de Beaunay

Rue des Vergers Le verger de Beaunay Beauval-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le Verger de Beaunay vous accueille pour sa journée portes ouvertes le samedi 20 septembre de 10h à 18h.

Au programme Cueillette de pommes et poires, balades à poney, peinture sur le visage et structure gonflable pour enfants, présentation de l’Abeille noire, marché fermier couvert, food-truck et buvette de produits locaux !

Seul ou en famille, venez passer un après midi au grand air et ainsi découvrir notre vingtaine de variétés.

Nous vous attendons nombreux

A très vite !

Plusieurs variétés disponibles suivant la saison et leur maturité.

Pommes Arlet, Boskoop, Rubinette, Cox

orange, Elstar, Reinette grise du Canada,

Golden, Jonagored, Fuji, Breaburn, Belchard

Chanteclerc, Reine des reinettes, Bénédictin,

Granny Smith, Jonagold, Idared, Délice d’or.

Poires Conférence, William’Duchesse,

Doyenne Comice, Concorde.

Tarif prix dégressif suivant la quantité de fruits cueillis .

Rue des Vergers Le verger de Beaunay Beauval-en-Caux 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 54 35

English : Portes ouvertes au Verger de Beaunay

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes ouvertes au Verger de Beaunay Beauval-en-Caux a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de Tourisme Terroir de Caux