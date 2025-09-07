Portes ouvertes au verger Hilsenheim
Portes ouvertes au verger Hilsenheim dimanche 7 septembre 2025.
Portes ouvertes au verger
route de Witternheim Hilsenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-07 10:00:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
Date(s) :
2025-09-07
Venez découvrir le verger et partager une journée conviviale Atelier et vente de jus de pomme Découverte de l’apiculture Exposition de tracteurs Vente de produits locaux Balade à poney pour les enfants .
route de Witternheim Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 94 20 26
