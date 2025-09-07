Portes ouvertes au verger Hilsenheim

Portes ouvertes au verger Hilsenheim dimanche 7 septembre 2025.

Portes ouvertes au verger

route de Witternheim Hilsenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Venez découvrir le verger et partager une journée conviviale Atelier et vente de jus de pomme Découverte de l’apiculture Exposition de tracteurs Vente de produits locaux Balade à poney pour les enfants .

route de Witternheim Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 94 20 26

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes ouvertes au verger Hilsenheim a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de tourisme du Grand Ried