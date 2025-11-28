Portes ouvertes au Vignoble Begey EARL Henry Begey et Fils Villars-les-Bois

Portes ouvertes au Vignoble Begey

EARL Henry Begey et Fils 37 Rue de la Mairie Villars-les-Bois Charente-Maritime

Début : 2025-11-28 10:00:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

2025-11-28

À vos agendas ! 28 et 29 Novembre Portes Ouvertes à la propriété Vignoble H.BEGEY.

Venez partager un moment convivial autour de cocktails maison et profitez de -5 % sur tous vos achats pendant les deux jours.

English :

Mark your calendars! november 28 and 29 Open House at Vignoble H.BEGEY.

Come and share a convivial moment over house cocktails and enjoy -5% off all your purchases on both days.

German :

Bitte beachten Sie Ihre Termine! 28. und 29. November: Tag der offenen Tür auf dem Weingut Vignoble H.BEGEY.

Genießen Sie einen geselligen Moment bei hausgemachten Cocktails und profitieren Sie an beiden Tagen von -5 % auf alle Ihre Einkäufe.

Italiano :

Segnate i vostri calendari! 28 e 29 novembre: Open House presso il vigneto H.BEGEY.

Venite a condividere un momento di convivialità davanti a un cocktail della casa e approfittate del -5% su tutti i vostri acquisti nei due giorni.

Espanol :

¡Marque sus calendarios! 28 y 29 de noviembre: jornada de puertas abiertas en el viñedo H.BEGEY.

Venga a compartir un momento de convivencia con cócteles de la casa y benefíciese de -5% de descuento en todas sus compras durante los dos días.

