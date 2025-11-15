Portes ouvertes au Vignoble de la Rodaie Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Mathieu et Mélanie auront le plaisir de vous accueillir dans leur chai pour vous faire découvrir leur métier, partager leur passion et déguster leurs cuvées de St Nicolas de Bourgueil. Vous y trouverez également un petit marché de producteurs-amis le Canard Roi, Vignoble du Pressoir (Chinon), le Fumoir de Maryse (viandes et poissons fumés), Jus de pommes-raisins. Restauration sur place avec les Fouées de Papy. .

301 Rue de la Prairie de Vaux Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 84 62 vignobledelarodaie@gmail.com

English :

Mathieu and Mélanie will be delighted to welcome you to their winery to discover their trade, share their passion and taste their St Nicolas de Bourgueil cuvées. You’ll also find a small producers’ market.

German :

Mathieu und Mélanie freuen sich, Sie in ihrem Weinkeller begrüßen zu dürfen, um Ihnen ihren Beruf vorzustellen, ihre Leidenschaft zu teilen und ihre Cuvées aus St Nicolas de Bourgueil zu verkosten. Sie finden dort auch einen kleinen Markt mit befreundeten Erzeugern.

Italiano :

Mathieu e Mélanie saranno lieti di accogliervi nella loro cantina per scoprire il loro mestiere, condividere la loro passione e degustare le loro annate di St Nicolas de Bourgueil. Troverete anche un piccolo mercato di produttori.

Espanol :

Mathieu y Mélanie estarán encantados de recibirle en su bodega para descubrir su oficio, compartir su pasión y degustar sus añadas de St Nicolas de Bourgueil. También encontrará un pequeño mercado de productores.

