Portes ouvertes au Vignoble de la Roseraie Restigné 5 juillet 2025 10:00

Indre-et-Loire

Portes ouvertes au Vignoble de la Roseraie 46 Rue Basse Restigné Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Comme chaque année depuis maintenant 4ans, nous organisons nos portes-ouvertes au domaine.

Une occasion de venir visiter ou re-visiter le domaine, de venir déguster ou re-déguster nos cuvées, ou simplement de venir écouter ou de ré-écouter notre belle histoire de famille.

Cette année encore, nous avons l’honneur de recevoir nos amis producteurs.

Nouveauté cette année les cidres, Calvados et fromages de chèvres seront accompagnés par un nouveau produit de terroir, le Miel.

Que de bonnes choses pour vous faire passer un beau week-end ! .

46 Rue Basse

Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 32 97 vignobledelaroseraie@orange.fr

English :

Every year for the past 4 years, we’ve been holding an open house at our estate.

An opportunity to visit or re-visit the estate, taste or re-taste our cuvées, or simply listen or re-listen to our beautiful family story.

German :

Wie jedes Jahr, seit nunmehr vier Jahren, organisieren wir unseren Tag der offenen Tür auf dem Weingut.

Eine Gelegenheit, das Weingut zu besuchen oder wieder zu besuchen, unsere Cuvées zu probieren oder wieder zu probieren, oder einfach nur unsere schöne Familiengeschichte zu hören oder wieder zu hören.

Italiano :

Ogni anno, da 4 anni a questa parte, teniamo una casa aperta alla tenuta.

Un’occasione per visitare o rivisitare la tenuta, per degustare o riassaggiare le nostre annate, o semplicemente per venire ad ascoltare o riascoltare la nostra meravigliosa storia familiare.

Espanol :

Desde hace 4 años, celebramos todos los años una jornada de puertas abiertas en la finca.

Una oportunidad para visitar o volver a visitar la finca, degustar o volver a degustar nuestras cosechas, o simplemente venir a escuchar o volver a escuchar nuestra maravillosa historia familiar.

