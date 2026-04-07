Lye

Portes ouvertes au Vignoble Roy

13 Rue des Acacias Lye Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Portes ouvertes au domaine Jean-François Roy.

Le chai vous accueil pour la dégustation des nouveaux millésimes et découverte d’une cuvée mystère. .

13 Rue des Acacias Lye 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 41 00 39 jeanfrancois.roy@wanadoo.fr

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English :

Open house at the Jean-François ROY estate.

L’événement Portes ouvertes au Vignoble Roy Lye a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays de Valençay