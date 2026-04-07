Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Portes ouvertes au Vignoble Roy Lye

Portes ouvertes au Vignoble Roy Lye

Portes ouvertes au Vignoble Roy Lye vendredi 1 mai 2026.

Adresse : 13 Rue des Acacias

Ville : 36600 Lye

Département : Indre

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Lye

Portes ouvertes au Vignoble Roy

13 Rue des Acacias Lye Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Portes ouvertes au domaine Jean-François Roy.
Le chai vous accueil pour la dégustation des nouveaux millésimes et découverte d’une cuvée mystère.   .

13 Rue des Acacias Lye 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 41 00 39  jeanfrancois.roy@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open house at the Jean-François ROY estate.

L’événement Portes ouvertes au Vignoble Roy Lye a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays de Valençay

À voir aussi à Lye (Indre)