Portes ouvertes au Vignoble Roy Lye
Portes ouvertes au Vignoble Roy Lye vendredi 1 mai 2026.
Lye
Portes ouvertes au Vignoble Roy
13 Rue des Acacias Lye Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Portes ouvertes au domaine Jean-François Roy.
Le chai vous accueil pour la dégustation des nouveaux millésimes et découverte d’une cuvée mystère. .
13 Rue des Acacias Lye 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 41 00 39 jeanfrancois.roy@wanadoo.fr
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English :
Open house at the Jean-François ROY estate.
L’événement Portes ouvertes au Vignoble Roy Lye a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays de Valençay
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