Le Controis-en-Sologne

Portes ouvertes aux ânes de madame

Chemin de l’Oudrière Le Controis-en-Sologne Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19 11:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Portes ouvertes Aux Anes de Madame

Portes ouvertes Aux Anes de Madame pour le printemps de l’âne. Une agréable balade avec les ânes de 7 km en forêt de Cheverny. Il vous suffit de chausser vos chaussures de rando, préparer un pique-nique et venir avec votre bonne humeur. Sur inscription avant le 17 avril en indiquant le nombre d’adultes et d’enfants .

Chemin de l’Oudrière Le Controis-en-Sologne 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 12 17 85 86

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English :

Aux Anes de Madame open house

L’événement Portes ouvertes aux ânes de madame Le Controis-en-Sologne a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Sud Val de Loire