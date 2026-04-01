Portes ouvertes aux ânes de madame Le Controis-en-Sologne
Portes ouvertes aux ânes de madame Le Controis-en-Sologne dimanche 19 avril 2026.
Le Controis-en-Sologne
Portes ouvertes aux ânes de madame
Chemin de l’Oudrière Le Controis-en-Sologne Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19 11:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Portes ouvertes Aux Anes de Madame
Portes ouvertes Aux Anes de Madame pour le printemps de l’âne. Une agréable balade avec les ânes de 7 km en forêt de Cheverny. Il vous suffit de chausser vos chaussures de rando, préparer un pique-nique et venir avec votre bonne humeur. Sur inscription avant le 17 avril en indiquant le nombre d’adultes et d’enfants .
Chemin de l’Oudrière Le Controis-en-Sologne 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 12 17 85 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Aux Anes de Madame open house
L’événement Portes ouvertes aux ânes de madame Le Controis-en-Sologne a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Sud Val de Loire
À voir aussi à Le Controis-en-Sologne (Loir-et-Cher)
- Circuit de Tarilly Le Controis-en-Sologne Loir-et-Cher 1 mai 2026
- En passant par la Boudinière Le Controis-en-Sologne Loir-et-Cher 1 mai 2026
- Circuit du plan d’eau Le Controis-en-Sologne Loir-et-Cher 1 mai 2026
- Randonnée cyclotouriste : promenade cyclotouristique en sologne, STADE, LE CONTROIS-EN-SOLOGNE 9 mai 2026
- Randonnée cyclotouriste : promenade cyclotouristique en sologne, STADE, LE CONTROIS-EN-SOLOGNE 9 mai 2026