Portes ouvertes Aux Ateliers d’Artistes Isabelle Gatto-Sandri et Eric Sandri Auxon
Portes ouvertes Aux Ateliers d’Artistes Isabelle Gatto-Sandri et Eric Sandri Auxon vendredi 22 mai 2026.
Portes ouvertes Aux Ateliers d’Artistes Isabelle Gatto-Sandri et Eric Sandri
95 rue de la Fontaine Auxon Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 14:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Du vendredi 22 au dimanche 24 mai AUXON Portes ouvertes Aux Ateliers d’Artistes Isabelle Gatto-Sandri et Eric Sandri. De 14h à 19h, 95 rue de la Fontaine.
Visite d’atelier pour que le public puisse aller à la rencontre des artistes, plasticiens, peintres, sculpteurs, artisans, designers… Retrouvez ainsi les artistes Isabelle Gatto-Sandri, aquarelliste et Eric Sandri, sculpteur. Ainsi que leurs invités Clotilde Hein Vannerie d’Othe, Marilyn et Laurent Chatard création de bijoux pierres, Nathalie Dataille Atelier Colore le temps, Marion Denis MDC Céramiques, Verona Demptos Lavylites, Christelle Piedallu Le Cassis de la Grange aux Moines.
Bar éphémère aux produits régionaux.
Contact +33 (0)7 81 38 30 49 e-mail isabellegatto@orange.fr sandri.sculpture@orange.fr .
95 rue de la Fontaine Auxon 10130 Aube Grand Est +33 7 81 38 30 49
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L’événement Portes ouvertes Aux Ateliers d’Artistes Isabelle Gatto-Sandri et Eric Sandri Auxon a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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