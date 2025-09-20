Portes ouvertes aux Chemins de fer du Creusot et visite de la locomotive 241 P 17 Halle à marchandises du Creusot Le Creusot

Portes ouvertes aux Chemins de fer du Creusot et visite de la locomotive 241 P 17 20 et 21 septembre Halle à marchandises du Creusot Saône-et-Loire

Sur inscription | Tarifs de la navette vapeur : 11,50 € pour les plus 1,20 m | 9,50 € pour les moins 1,20 m | Gratuit pour les moins de 90 cm | Accès gratuit à la présentation de la 241P17.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir le patrimoine matériel et vivant des Chemins de fer du Creusot (CFC), à l’occasion des Journées européennes du patrimoine et des portes ouvertes du lieu d’attache de la plus puissante locomotive vapeur de série d’Europe, la 241 P 17, machine construite dans les ateliers Schneider au Creusot. Les bénévoles se feront un plaisir de vous acueillir et de vous présenter ce joyau, cher aux creusotins, ainsi que leur dévouement pour entretenir ce mastodonte de fer et d’acier. Vous pourrez découvrir les différents savoir-faire qui ont été transmis par les anciennes générations et qui entourent les machines à vapeur (30 à 45 min de visite). Ces portes ouvertes seront aussi l’occasion de monter à bord d’un véritable train à vapeur de 1917 qui vous emmènera sur les traces du passé industriel de la ville du Creusot, ainsi que d’échanger avec les différents acteurs de l’association et de découvrir les travaux d’entretien en cours.

Départ des navettes vapeurs :

– gare des CFC Creusot Ville à 11h10, 15h et 17h15 ;

– gare des Combes à 13h45, 16h et 18h10.

Halle à marchandises du Creusot 1241 avenue de l'Europe, 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 55 80 03 https://www.train-vapeur.fr/ Lieu de présentation de la locomotive vapeur 241 P 17. Parking aménagé au abord de la halle.

© Nathan Petit