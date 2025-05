Portes Ouvertes aux Jardins du Faisan – Saint-Victor-de-Buthon, 7 juin 2025 14:00, Saint-Victor-de-Buthon.

Eure-et-Loir

45 rue de la liberté Saint-Victor-de-Buthon Eure-et-Loir

Gratuit

Début : 2025-06-07 14:00:00

fin : 2025-06-07 17:00:00

2025-06-07

Les Jardins du Faisan ouvrent leur porte le samedi 7 juin.

Au programme, visites guidées des jardins, présentation des activités de l’association et son projet de potager collectif, jeux pour enfants et bien sur boissons et gâteaux fait maison

.

45 rue de la liberté

Saint-Victor-de-Buthon 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 27 70 47 88 lefaison28@proton.me

English :

The Jardins du Faisan open their doors on Saturday June 7.

On the program: guided tours of the gardens, presentation of the association’s activities and its collective vegetable garden project, games for children and, of course, drinks and homemade cakes

German :

Die Gärten des Fasans öffnen am Samstag, den 7. Juni ihre Tore.

Auf dem Programm stehen Führungen durch die Gärten, die Vorstellung der Aktivitäten des Vereins und seines Projekts eines Gemeinschaftsgemüsegartens, Spiele für Kinder und natürlich Getränke und selbstgebackene Kuchen

Italiano :

I Jardins du Faisan aprono le loro porte sabato 7 giugno.

In programma: visite guidate ai giardini, presentazione delle attività dell’associazione e del progetto di orto collettivo, giochi per bambini e, naturalmente, bevande e torte fatte in casa

Espanol :

Los Jardins du Faisan abren sus puertas el sábado 7 de junio.

En el programa: visitas guiadas a los jardines, presentación de las actividades de la asociación y de su proyecto de huerto colectivo, juegos para los niños y, por supuesto, bebidas y pasteles caseros

