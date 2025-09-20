Portes Ouvertes aux Jardins Familiaux Mont-de-Marsan

Portes Ouvertes aux Jardins Familiaux Mont-de-Marsan samedi 20 septembre 2025.

Portes Ouvertes aux Jardins Familiaux

Mont-de-Marsan Landes

A l’occasion du 30ème anniversaire des jardins familiaux, le service des Espaces verts montois organise les portes ouvertes Samedi 20 septembre 2025, de 9h30 à 12h.

Au programme de cette matinée visite et historique du site, fonctionnement, modalités d’inscriptions..

Les personnes désireuses de louer une parcelle pourront s’inscrire en prévision du renouvellement des baux en janvier.

La matinée sera aussi l’occasion d’en savoir plus sur le compostage collectif avec le SITCOM du Marsan, et de bénéficier de conseils à adopter face aux moustiques tigres, pour lesquels la Ville propose notamment une aide pour l’achat de dispositifs de piégeage.

Permettre aux Montois de cultiver un potager

Situés au cœur du bois de Gouaillardet, les jardins familiaux comptent 134 parcelles potagères de 150 à 300 m² que la Ville de Mont de Marsan loue aux habitants pour un loyer modique. .

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 75 65 41 service.jardins@montdemarsan.fr

