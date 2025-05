PORTES OUVERTES AUX MOULINS DE PERRINE – Auriac-sur-Vendinelle, 7 juin 2025 09:00, Auriac-sur-Vendinelle.

Haute-Garonne

PORTES OUVERTES AUX MOULINS DE PERRINE LES MOULINS DE PERRINE Auriac-sur-Vendinelle Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 09:00:00

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Le Samedi 7 juin 2025 à partir de 9 heures aura lieu la Journée Portes ouvertes aux moulins de Perrine (Auriac-sur-Vendinelle) !

Au Programme

-Visite des moulins

-Ateliers enfants pain & gâteaux

-Boulangerie

-Atelier huilerie

-Machine à pâtes

-Pizzas maison le soir midi & soir

-Burgers maison le soir .

LES MOULINS DE PERRINE

Auriac-sur-Vendinelle 31460 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 83 45 51 lesmoulinsdeperrine@orange.fr

English :

On Saturday, June 7, 2025, starting at 9 a.m., an Open House will be held at the Moulins de Perrine (Auriac-sur-Vendinelle)!

German :

Am Samstag, den 7. Juni 2025, findet ab 9 Uhr der Tag der offenen Tür in den Mühlen von Perrine (Auriac-sur-Vendinelle) statt!

Italiano :

Sabato 7 giugno 2025, a partire dalle ore 9, si terrà una giornata di porte aperte ai Moulins de Perrine (Auriac-sur-Vendinelle)!

Espanol :

El sábado 7 de junio de 2025, a partir de las 9.00 horas, tendrá lugar una jornada de puertas abiertas en los Moulins de Perrine (Auriac-sur-Vendinelle)

L’événement PORTES OUVERTES AUX MOULINS DE PERRINE Auriac-sur-Vendinelle a été mis à jour le 2025-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE