Portes ouvertes aux Pavillons du Parc du Chêne, Les Pavillons du Parc du Chêne, Fleurieux-sur-l’Arbresle
samedi 19 septembre 2026 · Les Pavillons du Parc du Chêne · Fleurieux-sur-l'Arbresle
Informations pratiques
Portes ouvertes aux Pavillons du Parc du Chêne Samedi 19 septembre, 09h00 Les Pavillons du Parc du Chêne Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Au programme de samedi :
- Visite commentée de l’exposition des petits outils anciens et du matériel agricole d’antan.
- Inauguration officielle du nouvel abri et présentation de la calèche de jardin.
- 11h : Vin d’honneur
Les Pavillons du Parc du Chêne Montée du Chêne 69210 Fleurieux sur L’Arbresle Fleurieux-sur-l’Arbresle 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://histoireetpatrimoinefleurinois.jimdofree.com/notre-patrimoine/le-ch%C3%A2teau-du-ch%C3%AAne/ Le château du Chêne dont l’origine remonte au moins à 1750, date à laquelle il a été cédé par un notable lyonnais, possède deux pavillons trouvés en l’état d’abandon. Ils ont été restaurés de 2014 à 2018 par un groupe de bénévoles passionnés.
Les pavillons abritent aujourd’hui, une collection d’outils anciens, utilisés autrefois dans les métiers de l’agriculture et de la vigne. A l’extérieur, on peut découvrir quelques charrues et araires, ainsi que des objets relatifs à la culture de la vigne, tels que pressoir et pompe à vin, etc.. A 2km de la gare SNCF de Fleurieux sur L’Arbresle. Route : A89 sortie L’Arbresle puis D307. Parking à proximité.
Au programme de samedi :
©Association Patrimoine Fleurinois