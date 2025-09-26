Portes ouvertes aux Résidentiels résidences services seniors Les Résidentiels de Tonnay-Charente Tonnay-Charente

Portes ouvertes aux Résidentiels résidences services seniors Les Résidentiels de Tonnay-Charente Tonnay-Charente vendredi 26 septembre 2025.

Portes ouvertes aux Résidentiels résidences services seniors Les Résidentiels de Tonnay-Charente Tonnay-Charente 26 et 27 septembre Entrée libre ou sur inscription. Gratuit.

Journées portes ouvertes les 26 et 27 septembre 2025

[PORTES OUVERTES – 26 & 27 SEPTEMBRE 2025]

——————————————–

Votre parent mérite un lieu de vie confortable et bienveillant. Et si nous prenions le temps d’en parler ensemble ?

Les 26 et 27 septembre, nos 6 résidences seniors vous ouvrent leurs portes !

Venez découvrir les lieux, discuter avec nos équipes, rencontrer nos résidents et poser vos questions en toute simplicité.

[Vous pouvez d’ores et déjà préparer votre visite pour un accueil personnalisé](https://bit.ly/4n3mWws)

Nous avons hâte de vous rencontrer !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-26T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-27T18:00:00.000+02:00

1

05 33 06 20 89 https://www.residentiels.fr/portes-ouvertes-residentiels-residence-services-seniors/

Les Résidentiels de Tonnay-Charente 38 bis rue du coteau 17430 Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime