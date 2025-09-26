Portes ouvertes aux Résidentiels résidences services seniors Les Résidentiels, Niort Niort

Portes ouvertes aux Résidentiels résidences services seniors Les Résidentiels, Niort Niort 26 et 27 septembre Entrée libre ou sur inscription. Gratuit.

Journées portes ouvertes les 26 et 27 septembre 2025

[PORTES OUVERTES – 26 & 27 SEPTEMBRE 2025]

Votre parent mérite un lieu de vie confortable et bienveillant. Et si nous prenions le temps d’en parler ensemble ?

Les 26 et 27 septembre, nos 6 résidences seniors vous ouvrent leurs portes !

Venez découvrir les lieux, discuter avec nos équipes, rencontrer nos résidents et poser vos questions en toute simplicité.

[Vous pouvez d’ores et déjà préparer votre visite pour un accueil personnalisé](https://bit.ly/4n3mWws)

Nous avons hâte de vous rencontrer !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-26T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-27T18:00:00.000+02:00

05 33 06 20 89 https://www.residentiels.fr/portes-ouvertes-residentiels-residence-services-seniors/

Les Résidentiels, Niort 9 Rue d’Inkermann, 79000 Niort Goise Niort 79000 Deux-Sèvres