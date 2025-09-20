Portes ouvertes aux Studios Les Studios Brive-la-Gaillarde

Portes ouvertes aux Studios Les Studios Brive-la-Gaillarde samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes aux Studios Samedi 20 septembre, 10h00 Les Studios Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Culture urbaine en live : danse & rap à l’honneur !

Venez vibrer au rythme de la danse urbaine avec une démonstration énergique du collectif Urban Symphony, mêlant styles, créativité et expression contemporaine.

La scène se poursuit avec une répétition ouverte du rappeur briviste ZED Christ, pour découvrir l’envers du décor et l’univers engagé de cet artiste local.

Un moment dynamique et immersif au cœur des cultures urbaines actuelles.

Les Studios 7 rue Jean Cassan, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 22 47 02 Créés et gérés par la ville de Brive, les studios sont ouverts à tous les musiciens et danseurs pratiquant les musiques actuelles ou les danses urbaines. C’est également un lieu de répétition pour les groupes amateurs déjà formés ou en devenir.

Culture urbaine en live : danse & rap à l’honneur !