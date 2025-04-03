Portes-ouvertes aux thermes Thermes Luxeuil-les-Bains
Portes-ouvertes aux thermes Thermes Luxeuil-les-Bains jeudi 13 novembre 2025.
Portes-ouvertes aux thermes
Thermes Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13 15:00:00
fin : 2025-11-13 16:30:00
Date(s) :
2025-11-13
Vous êtes curieux ? Venez à 15h aux Thermes pour une visite avec le directeur.
Et c’est gratuit !
Contact 03 84 40 40 58 .
Thermes Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 40 58
English : Portes-ouvertes aux thermes
German : Portes-ouvertes aux thermes
Italiano :
Espanol :
L’événement Portes-ouvertes aux thermes Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-02-24 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)