Portes ouvertes aux Vergers de Gallerand visites, produits locaux et glaces artisanales Chilleurs-aux-Bois

Portes ouvertes aux Vergers de Gallerand visites, produits locaux et glaces artisanales

480 Rue du Bouzeau Chilleurs-aux-Bois Loiret

Gratuit

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

La 4ᵉ édition des portes ouvertes propose des visites, la vente de pommes et la rencontre avec producteurs et artisans locaux. Nouveautés dégustation de glaces et visite du laboratoire, avec miels, fromages, poteries et produits du terroir.

La 4ᵉ édition des portes ouvertes aux Vergers de Gallerand offre aux visiteurs des visites guidées, la vente de pommes fraîches et la rencontre avec des producteurs et artisans locaux.

Cette année, les nouveautés incluent la dégustation de glaces artisanales sur place et la visite du laboratoire pour découvrir les secrets de transformation des pommes et de la rhubarbe. Les visiteurs peuvent également profiter des étals de fromages, miels, poteries et autres produits du terroir, pour une expérience gourmande et authentique, idéale pour toute la famille. .

480 Rue du Bouzeau Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 72 19 10 46

English :

The 4? edition of the open house features tours, apple sales and meetings with local producers and craftsmen. New: ice-cream tasting and a tour of the laboratory, with honeys, cheeses, pottery and local produce.

German :

Ausgabe des Tags der offenen Tür bietet Besichtigungen, Apfelverkauf und Treffen mit lokalen Produzenten und Handwerkern. Neu: Eisverkostung und Besichtigung des Labors mit Honig, Käse, Töpferwaren und regionalen Produkten.

Italiano :

La quarta edizione dell’open house prevede visite, vendita di mele e incontri con produttori e artigiani locali. Tra le novità, la degustazione di gelati e la visita al laboratorio, con miele, formaggi, ceramiche e prodotti locali.

Espanol :

La 4ª edición de la jornada de puertas abiertas contará con visitas guiadas, venta de manzanas y encuentros con productores y artesanos locales. Como novedad, habrá degustación de helados y una visita al laboratorio, con miel, queso, cerámica y productos locales.

L’événement Portes ouvertes aux Vergers de Gallerand visites, produits locaux et glaces artisanales Chilleurs-aux-Bois a été mis à jour le 2025-09-13 par OT GRAND PITHIVERAIS