Portes ouvertes avec Marie-Françoise Abattu, céramiste #12 Journées Européennes des Métiers d’Art Marie-Françoise Abattu Céramique Saint-Marcel-lès-Valence

Portes ouvertes avec Marie-Françoise Abattu, céramiste #12 Journées Européennes des Métiers d’Art

Marie-Françoise Abattu Céramique 2 allée des Côteaux Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Début : Vendredi 2026-04-07

fin : 2026-04-12

2026-04-07

Marie-Françoise Abattu est céramiste et vous propose de découvrir sa passion la céramique Raku et modelage.

Marie-Françoise Abattu Céramique 2 allée des Côteaux Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 15 82 89 francoise.abattu@gmail.com

English :

Marie-Françoise Abattu is a ceramist and invites you to discover her passion: Raku ceramics and modeling.

