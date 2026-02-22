Portes ouvertes avec Marie-Françoise Abattu, céramiste #12 Journées Européennes des Métiers d’Art Marie-Françoise Abattu Céramique Saint-Marcel-lès-Valence
Marie-Françoise Abattu Céramique 2 allée des Côteaux Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Début : Vendredi 2026-04-07
fin : 2026-04-12
2026-04-07
Marie-Françoise Abattu est céramiste et vous propose de découvrir sa passion la céramique Raku et modelage.
Marie-Françoise Abattu Céramique 2 allée des Côteaux Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 15 82 89 francoise.abattu@gmail.com
English :
Marie-Françoise Abattu is a ceramist and invites you to discover her passion: Raku ceramics and modeling.
