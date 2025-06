Portes Ouvertes Bagad Bro Kemperle – Local du Bagad Quimperlé 21 juin 2025 11:00

Finistère

Portes Ouvertes Bagad Bro Kemperle

Début : 2025-06-21 11:00:00

fin : 2025-06-21 17:00:00

2025-06-21

Le Bagad ouvre ses portes !

Le 21 juin, venez découvrir l’univers fascinant du Bagad lors de notre journée portes ouvertes :

– Exposition photos retraçant l’histoire et les moments forts du Bagad

– Découverte des instruments traditionnels qui donnent vie à notre musique

– Préinscriptions ouvertes ( dès 8 ans) pour tous ceux qui souhaitent rejoindre l’aventure dès le mois de septembre

– Assistez aux répétitions ( Prestations des jeunes 14h-15h) et plongez dans l’énergie unique du groupe

– Rencontre et échanges avec les membres du Bagad posez vos questions, partagez votre passion !

Local du Bagad ( 61 route de Quimper) de 11h à 17h.

Que vous soyez musicien, passionné de culture bretonne ou simplement curieux, cet événement est fait pour vous !

Pour clôturer la journée le Bagad se produira en ville à 18h pour la fête de la musique.

On vous attend nombreux pour partager cette journée festive et musicale !

Plus d’infos contact@bagad-brokemperle.com .

Local du Bagad 61 Rue de Quimper

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 75 17 72 83

