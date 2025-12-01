PORTES OUVERTES BALLET BROSS’ Florac Trois Rivières

PORTES OUVERTES BALLET BROSS’

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Une journée en mouvement pour toute la famille !

Matin assemblée Générale de l’association

Puis bar à soupe et tartines, ateliers et cours de danse, goûter, représentation, nombreuses surprises, repas partagé le soir, suivi d’une boum playlist partagée !

Samedi 13 Décembre, à la Genette Verte à Florac, profitez des portes ouvertes de l’association Ballet Bross’ pour vivre une journée en mouvement pour toute la famille !

LE MATIN Assemblée Générale de l’association

9h Accueil tout en douceur, début 9h30

10h30 AG Extraordinaire

Pause du midi avec un Bar à soupe et tartines à prix libre et conscient

14h

– au plateau Atelier ouvert de danse urbaine 7-11 ans avec Muriel (1h)

-au studio présentation de l’atelier danse-théâtre avec Lise et Emilie (1h)

15h

– au plateau cours enfants 4 8 ans, Répertoire Bagouet avec Lise (1h)

– au studio atelier Répertoire ados-adultes avec Muriel (1h)

16h30 Goûter dans le hall

17h 20h, au plateau du Feldenkrais® avec Isabelle, suivi d’un atelier répertoire avec Pedro et une représentation au public

Dans le hall tout l’après-midi, de nombreuses surprises à découvrir…

ET POUR FINIR EN BEAUTE

Repas partagé le soir, suivi d’une BOUM playlist partagée !

Buvette sur place

Les portes ouvertes, c’est aussi du 12 au 18 Décembre c’est l’occasion de venir découvrir la danse et notre association. Les cours seront donnés sur plateau de la Genette Verte. Venez voir vos proches sur scène ! .

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 79 21 85 76 contact@balletbross.org

English :

A day on the move for the whole family!

Morning: general meeting of the association

Then: soup and sandwich bar, workshops and dance classes, afternoon tea, performance, lots of surprises, shared evening meal, followed by a shared playlist party!

