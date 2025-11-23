Portes ouvertes

22 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 14:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Les fêtes approchant, l’Atelier des Amis du Betz vous ouvre ses portes !

Au programme ateliers mosaïque, calligraphie, scrapbooking et exposition de nombreuses créations ! .

22 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 52 45 35

English :

With the holidays just around the corner, the Atelier des Amis du Betz opens its doors to you!

German :

Da die Feiertage näher rücken, öffnet das Atelier des Amis du Betz seine Türen für Sie!

Italiano :

Con l’avvicinarsi delle festività, l’Atelier des Amis du Betz vi apre le porte!

Espanol :

Con la llegada de las fiestas, el Atelier des Amis du Betz le abre sus puertas

L’événement Portes ouvertes Bazoches-sur-le-Betz a été mis à jour le 2025-11-17 par OT 3CBO