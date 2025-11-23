Portes ouvertes Bazoches-sur-le-Betz
Portes ouvertes Bazoches-sur-le-Betz dimanche 23 novembre 2025.
Portes ouvertes
22 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 14:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Les fêtes approchant, l’Atelier des Amis du Betz vous ouvre ses portes !
Les fêtes approchant, l’Atelier des Amis du Betz vous ouvre ses portes !
Au programme ateliers mosaïque, calligraphie, scrapbooking et exposition de nombreuses créations ! .
22 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 52 45 35
English :
With the holidays just around the corner, the Atelier des Amis du Betz opens its doors to you!
German :
Da die Feiertage näher rücken, öffnet das Atelier des Amis du Betz seine Türen für Sie!
Italiano :
Con l’avvicinarsi delle festività, l’Atelier des Amis du Betz vi apre le porte!
Espanol :
Con la llegada de las fiestas, el Atelier des Amis du Betz le abre sus puertas
L’événement Portes ouvertes Bazoches-sur-le-Betz a été mis à jour le 2025-11-17 par OT 3CBO