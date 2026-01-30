Portes ouvertes Bergerie du Ried Baldenheim

Portes ouvertes Bergerie du Ried

Dimanche 2026-03-29 10:30:00

2026-03-29 23:00:00

2026-03-29

Portes ouvertes de la Bergerie du Ried avec visite de la ferme, animations, marché de producteurs locaux et restauration

Découverte de la ferme avec au programme

Visite de la bergerie

Marché de producteurs et de créateurs

Chasse aux oeufs organisée par l’association Les P’tites Pommes Blanches, sur réservation

Repas de midi sur réservation

Le soir tartes flambées cuites au feu de bois

Rue des Vergers Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 37 93 12 55

English :

Bergerie du Ried open house with farm tour, entertainment, local producers’ market and catering

