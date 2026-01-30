Portes ouvertes Bergerie du Ried Baldenheim
Portes ouvertes Bergerie du Ried Baldenheim dimanche 29 mars 2026.
Portes ouvertes Bergerie du Ried
Rue des Vergers Baldenheim Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-03-29 10:30:00
Portes ouvertes de la Bergerie du Ried avec visite de la ferme, animations, marché de producteurs locaux et restauration
Découverte de la ferme avec au programme
Visite de la bergerie
Marché de producteurs et de créateurs
Chasse aux oeufs organisée par l’association Les P’tites Pommes Blanches, sur réservation
Repas de midi sur réservation
Le soir tartes flambées cuites au feu de bois
Rue des Vergers Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 37 93 12 55
English :
Bergerie du Ried open house with farm tour, entertainment, local producers’ market and catering
