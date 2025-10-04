Portes Ouvertes Bibliothèque de Meilhan Meilhan

Cette année, la bibliothèque vous propose un escape game inédit qui transformera Meilhan en terrain de jeu grandeur nature. Entre amis, en famille, seul ou en équipe, récupérez votre carnet de jeux pour cette ballade ludique et immersive à travers des énigmes à résoudre.

Le lancement de la première édition des journées nationales dédiées aux bibliothèques

Biblis en folie , organisée par le ministère de la culture, c’est l’occasion pour votre bibliothèque d’organiser une journée PORTES OUVERTES.

Le planning d’animations de l’année, riche en surprises, vous sera présenté.

Pour ceux qui le souhaitent auberge espagnole le midi et caf’ et gâteaux offerts toute

la journée. .

Route du Port d’Orion Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr

English : Portes Ouvertes Bibliothèque de Meilhan

This year, the library is offering a brand-new escape game that will transform Meilhan into a life-size playground. With friends, family, alone or in a team, pick up your game book for this fun and immersive stroll through the enigmas to be solved.

German : Portes Ouvertes Bibliothèque de Meilhan

Dieses Jahr bietet Ihnen die Bibliothek ein neuartiges Escape Game an, das Meilhan in ein Spielfeld in Lebensgröße verwandelt. Mit Freunden, der Familie, allein oder im Team, holen Sie sich Ihr Spielbuch für diesen spielerischen und immersiven Spaziergang durch die zu lösenden Rätsel ab.

Italiano :

Quest’anno la biblioteca propone un nuovissimo gioco di fuga che trasformerà la Meilhan in un parco giochi a grandezza naturale. Che siate con amici, in famiglia, da soli o in squadra, prendete il vostro libro di gioco per questo viaggio divertente e coinvolgente attraverso gli enigmi da risolvere.

Espanol : Portes Ouvertes Bibliothèque de Meilhan

Este año, la biblioteca ofrece un juego de escape totalmente nuevo que convertirá Meilhan en un patio de recreo a tamaño real. Ya sea con amigos, en familia, solo o en equipo, coge tu libro de juego para este divertido e inmersivo viaje a través de los enigmas por resolver.

