Portes ouvertes Bibliothèque de Montigny-Lencoup Montigny-Lencoup

Portes ouvertes Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque de Montigny-Lencoup Seine-et-Marne

2025-10-04

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T17:00

Journée portes ouvertes : le public est invité à découvrir les lieux, les activités et les ressources proposées par notre structure dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Cette journée offre l’occasion de rencontrer l’équipe, de poser des questions, de participer à des animations et d’explorer les différents services disponibles.

Une belle opportunité pour se familiariser avec l’organisation, ses projets et ses initiatives, tout en partageant un moment d’échange et de découverte.

Bibliothèque de Montigny-Lencoup Place Trudaine 77520 Montigny-Lencoup Montigny-Lencoup 77520 Seine-et-Marne Île-de-France

