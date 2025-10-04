Portes Ouvertes Bibliothèque De Neffes Neffes

Portes Ouvertes Bibliothèque De Neffes Neffes samedi 4 octobre 2025.

Portes Ouvertes Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque De Neffes Hautes-Alpes

matériel fourni

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Accueil du public et ateliers créatifs ouverts à tous :

Viens coudre un sac à livre, créer un bijou en pâte fimo, jouer, écouter une histoire…

Bibliothèque De Neffes 1 Route de Pelleautier 05000 Neffes Neffes 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492578087 http://mabib.fr/biblioneffes/

Accueil du public et ateliers créatifs ouverts à tous :

bibliothèque de Neffes