Portes ouvertes Bibliothèque de Ventenac en Minervois Ventenac-en-Minervois

Portes ouvertes Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque de Ventenac en Minervois Aude

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

À l’occasion de Biblis en folie 2025, venez pousser les portes de la médiathèque et plongez dans son univers ! Profitez de cette occasion unique pour rencontrer les bénévoles, découvrir leurs missions et partager un moment convivial autour de la bibliothèque. Une expérience ouverte à tous, idéale pour échanger, poser vos questions et s’immerger dans la vie de cet espace culturel qui nous rassemble.

Bibliothèque de Ventenac en Minervois 1 rue des Ecoles 11120 Ventenac Minervois Ventenac-en-Minervois 11120 Aude Occitanie

