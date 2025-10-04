Portes ouvertes Bibliothèque De Wasselonne Wasselonne

Venez découvrir ou re découvrir la bibliothèque de Wasselonne. L’occasion d’y découvrir une riche sélection de livres adultes et enfants mais également le moment approprié pour s’y inscrire et/ou réinscrire.

Bibliothèque De Wasselonne 4 Cour du Château 67310 Wasselonne Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est 0388871860 http://www.bibliotheque-wasselonne.fr

