Portes ouvertes Bibliothèque Espace Mosaïk Pomeys

Portes ouvertes 3 – 5 octobre Bibliothèque Espace Mosaïk Rhône

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T16:30:00 – 2025-10-03T18:30:00

Fin : 2025-10-05T10:00:00 – 2025-10-05T12:00:00

À l’occasion de cette journée portes ouvertes, la médiathèque vous invite à passer de l’autre côté du décor !

Visitez les espaces habituellement fermés au public, rencontrez l’équipe et découvrez les coulisses du fonctionnement de la médiathèque.

Une occasion unique d’explorer ce lieu autrement et de satisfaire votre curiosité.

Bibliothèque Espace Mosaïk 500 rue du Tilleul 69590 POMEYS Pomeys 69590 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04.78.73.49.92 http://www.instagram.com/espace_mosaik Bibliothèque municipale au coeur du village parking à proximité

Portes ouvertes : Découvrez l’envers du décor !

