Portes ouvertes, Bibliothèque Marie-du-Merle, Orbec

Informations pratiques

Portes ouvertes Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque Marie-du-Merle Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T14:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T14:00:00+02:00

La médiathèque vous ouvre grand ses portes ! Découvrez les espaces de la bibliothèque, ses différents services, ses ressources numériques… Profitez de cet évènement pour vous inscrire et bénéficier de nos services tout au long de l’année ! Café et thé offerts.

Bibliothèque Marie-du-Merle Rue Charles Jobey, Orbec Orbec 14290 Calvados Normandie 02 31 32 98 16 https://www.mediatheques-lisieuxnormandie.fr/

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