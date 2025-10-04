Portes ouvertes Bibliothèque municipale Corbarieu

Le Samedi 4 octobre 2025 de 09h30 à 12h00

Un petit déjeuner sera offert à tous ceux qui viendront nous rendre une visite ce jour-là.

Lecture de contes pour les jeunes enfants à 11 h.

Toute la matinée la bibliothèque organise une grande vente pour vous permettre d’acheter à de tout petits prix des livres retirés de nos collections ou issus de dons.

L’occasion de découvrir ou redécouvrir les lieux, de se rencontrer et de faire de bonnes affaires !

Bibliothèque municipale 3 PLACE PAUL POINT 82370 Corbarieu Corbarieu 82370 Tarn-et-Garonne Occitanie 0563276696

Bibliotheque Corbarieu