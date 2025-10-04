Portes ouvertes Bibliothèque municipale L’Aiguillon sur Vie L’Aiguillon-sur-Vie

Portes ouvertes Bibliothèque municipale L’Aiguillon sur Vie L’Aiguillon-sur-Vie samedi 4 octobre 2025.

Portes ouvertes Samedi 4 octobre, 10h00, 14h00 Bibliothèque municipale L’Aiguillon sur Vie Vendée

Entrée gratuite

Venez partager un moment riche en découvertes et en amusement !

Au programme : contes captivants, dictée ludique, lectures à voix haute, présentation de livres et jeux de société pour petits et grands.

Une activité conviviale et interactive pour s’amuser et se cultiver en famille ou entre amis !

Bibliothèque municipale L'Aiguillon sur Vie 34 rue Georges Clémenceau 85220 l'Aiguillon-sur-Vie

