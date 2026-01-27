Portes ouvertes Bien-être & Énergies

Tiers-Lieu Les Charitains Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 10:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Reconnectez-vous à vous-même ! Découvrez relaxation sonore, massages, hypnose et EFT. Journée dédiée à l’écoute intérieure et l’harmonisation du corps et de l’esprit. Venez sans réservation !

.

Tiers-Lieu Les Charitains Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 23 37 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reconnect with yourself! Discover sound relaxation, massage, hypnosis and EFT. A day dedicated to inner listening and harmonizing body and mind. No reservation required!

L’événement Portes ouvertes Bien-être & Énergies Ébreuil a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme Val de Sioule