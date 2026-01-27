Portes ouvertes Bien-être & Énergies Ébreuil
Portes ouvertes Bien-être & Énergies Ébreuil dimanche 8 février 2026.
Portes ouvertes Bien-être & Énergies
Tiers-Lieu Les Charitains Ébreuil Allier
Début : 2026-02-08 10:00:00
fin : 2026-02-08 17:00:00
2026-02-08
Reconnectez-vous à vous-même ! Découvrez relaxation sonore, massages, hypnose et EFT. Journée dédiée à l’écoute intérieure et l’harmonisation du corps et de l’esprit. Venez sans réservation !
Tiers-Lieu Les Charitains Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 23 37 70
English :
Reconnect with yourself! Discover sound relaxation, massage, hypnosis and EFT. A day dedicated to inner listening and harmonizing body and mind. No reservation required!
L’événement Portes ouvertes Bien-être & Énergies Ébreuil a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme Val de Sioule