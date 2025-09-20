Portes ouvertes Biot Biot

Portes ouvertes Biot Biot samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes 20 et 21 septembre Biot Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les artistes et artisans de Biot vous ouvrent la porte de leurs ateliers et de leurs galeries.

Retrouvez la liste et les horaires sur : www.biot.fr/les-journees-europeennes-du-patrimoine.

Biot 06410 Biot Biot 06410 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.biot.fr/les-journees-europeennes-du-patrimoine »}]

Les artistes et artisans de Biot vous ouvrent la porte de leurs ateliers et de leurs galeries.

Ville de Biot