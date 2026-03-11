Portes ouvertes BMW Car Avenue Chaumont Chaumont

Portes ouvertes BMW Car Avenue Chaumont

BMW Car Avenue Chaumont Chaumont Haute-Marne

2026-03-13

2026-03-15

2026-03-13

Nous organisons nos Journées Portes Ouvertes à la concession de Chaumont du 13 au 15 mars. Avec une ouverture exceptionnelle le dimanche.

À cette occasion, nous mettons en place un centre d'essais pour faire découvrir, et surtout essayer, la nouvelle BMW iX3.

Tout le monde est bien-sûr convié, sur inscription, afin de faciliter l'organisation des vendeurs.

BMW Car Avenue Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 80 54 07 07 lea.julien@caravenue.com

