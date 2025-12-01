Portes ouvertes Essentiel Hop Boissia
Portes ouvertes Essentiel Hop Boissia samedi 13 décembre 2025.
Portes ouvertes
Essentiel Hop 1 Lieu-dit Bissia Boissia Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 13:30:00
fin : 2025-12-13 17:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Ouverture de l’atelier/boutique Essentiel Hop le 13 décembre de 13h30 à 17h30. Paysans distilleurs d’huiles essentielles et d’hydrolats.
Entrée libre. .
Essentiel Hop 1 Lieu-dit Bissia Boissia 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 80 92 22
English : Portes ouvertes
