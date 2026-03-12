PORTES OUVERTES BOREAL LE JEUDI 26 MARS 2026 BOREAL Nantes
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-26 14:00 – 16:30
Gratuit : oui Gratuit Inscripton via le QR Code ou le lien Adulte, Personne en situation de handicap
PORTES OUVERTESBOREAL (BOTTIÈRE REVALORISE L’EMPLOI AVEC LES ACTEURS LOCAUX) est une structure de l’Economie Sociale et Solidaire située au cœur de Nant’Est Entreprises (ex-Centre de Gros) à Nantes 44300.Dans le cadre d’une initiative nationale du “Laboratoire des Travaux Utiles”, BOREAL vous invite à venir rencontrer ses équipes et à découvrir ses différentes activités lors de ses portes ouvertes.
BOREAL Nantes 44477
https://forms.office.com/e/4xLFXftBZ6
