Portes ouvertes Boussac-Bourg
Portes ouvertes Boussac-Bourg mercredi 22 octobre 2025.
ZI, le Montet Boussac-Bourg Creuse
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
2025-10-22
Venez découvrir les coulisses des produits Jean Hervé.
Réservation obligatoire, limité à 25 personnes. .
ZI, le Montet Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 45 50 accueil@leh-bio.fr
